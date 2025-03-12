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Петербургский дневник

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Бастрыкин взял на контроль жалобы жителей Ленобласти о работе общественного транспорта

Бастрыкин взял на контроль жалобы жителей Ленобласти о работе общественного транспорта

В поселке Дружная Горка единственный автобус ходит только по будням Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по делу о нарушении прав жителей поселка Дружная Горка Ленинградской области.

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