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Закон, порядок, государство

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В Херсонской области госавтоинспекторы совместно с волонтёрами провели мероприятие «Безопасность на дорогах»

Сотрудники Госавтоинспекции Отдела МВД «Генический» совместно с представителями отдела по работе с молодёжью Генической администрации и волонтёрами организовали профилактическую акцию «Безопасность на дорогах» для юных жителей города.

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