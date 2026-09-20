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SPLETNIK

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Две "Мисс Россия" публично повздорили: Анна Линникова обвинила 20-летнюю Валентину Алексееву во лжи из-за романа с 50-летним бизнесменом

Две "Мисс Россия" публично повздорили: Анна Линникова обвинила 20-летнюю Валентину Алексееву во лжи из-за романа с 50-летним бизнесменом

26-летняя "Мисс Россия — 2022" Анна Линникова публично обвинила другую победительницу конкурса, "Мисс Россию-2025" Валентину Алексееву, во лжи.

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