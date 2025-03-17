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Царьград

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Начальнику кадров Иркутской части за взятки назначили 5 лет колонии

Начальнику кадров Иркутской части за взятки назначили 5 лет колонии

В Иркутской области суд приговорил начальника кадров воинской части Анатолия Волженцева к 5 годам колонии строгого режима за вымогательство взяток с военнослужащих.

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