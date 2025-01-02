Армия США призналась в отправке на Украину своего военного. После этого он взорвал автомобиль у отеля Трампа

The Guardian: взорвавший Tesla у отеля Трампа Ливельсбергер служил на Украине Мэттью Ливельсбергер, подозреваемый в подрыве автомобиля Cybertruck около отеля избранного президента США Дональда Трампа в Лас-Вегасе, служил на Украине.
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