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Россияне оценили комфортную пенсию почти в 80 тысяч рублей

Россияне оценили комфортную пенсию почти в 80 тысяч рублей

Почти 70% россиян живут в тревоге из-за будущей пенсии, а для 31% эти переживания достигли крайней степени — люди боятся нищеты, инфляции и роста цен, при этом 60% опрошенных не имеют никаких сбережений, а 68% планируют работать после выхода на заслуженный отдых.

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