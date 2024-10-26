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Эколог считает, что ослабление течений в Атлантике может принести прибыль России

Эколог считает, что ослабление течений в Атлантике может принести прибыль России

Магистр экологии и природопользования Александр Кукса в беседе с RT отметил, что ослабление течений в Атлантике и уменьшение влияния тёплого течения на климат Северной Европы являются значимыми изменениями.

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