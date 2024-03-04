2024 год для банков - период «после золотой лихорадки»

«Эксперт РА»: в 2024 году в России могут прекратить работу 15 банков В 2024 году для банков перестанут действовать факторы, которые поддерживали их высокую прибыль в прошлом, считают аналитики «Эксперт РА».
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