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Будет вкусно

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9 необычных рецептов салата оливье

9 необычных рецептов салата оливье

У каждой хозяйки обязательно есть собственный рецепт этого легендарного салата, без которого не обходится ни один Новый год.

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Комментарии
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Виктор
на заправку хорошо пойдет майонез смешанный с кетчупом
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3 час.
Григорий Викторов
ЛАБУДА111
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58 мин.
Григорий Викторов
Отварная говядина, СОЛЁНЫЙ БОЧКОВОЙ огурец, отваренные яйца, отваренный в &quot;мундире&quot; и конечно очищенный от &quot;мундира&quot; картофель, консервированный зелёный горошек, ну и куда же без него МАЙОНЕЗ!!!
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55 мин.

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