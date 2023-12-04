У каждой хозяйки обязательно есть собственный рецепт этого легендарного салата, без которого не обходится ни один Новый год.
9 необычных рецептов салата оливье
Комментарии
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Виктор
на заправку хорошо пойдет майонез смешанный с кетчупом
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3 час.
Григорий Викторов
ЛАБУДА111
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58 мин.
Григорий Викторов
Отварная говядина, СОЛЁНЫЙ БОЧКОВОЙ огурец, отваренные яйца, отваренный в "мундире" и конечно очищенный от "мундира" картофель, консервированный зелёный горошек, ну и куда же без него МАЙОНЕЗ!!!
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55 мин.
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