НАСА не пошлет на Луну первую женщину и первого темнокожего после указа Трампа

Это обещание было центральным пунктом программы космического агентства «Артемида», в рамках которой планировалась высадка людей на поверхность Луны в 2027 году — впервые после миссии «Аполлон» в декабре 1972 года, сообщает The Guardian.
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