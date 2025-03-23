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НАСА не пошлет на Луну первую женщину и первого темнокожего после указа Трампа

НАСА не пошлет на Луну первую женщину и первого темнокожего после указа Трампа

Это обещание было центральным пунктом программы космического агентства «Артемида», в рамках которой планировалась высадка людей на поверхность Луны в 2027 году — впервые после миссии «Аполлон» в декабре 1972 года, сообщает The Guardian.

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Леонид Васильев
Отправить туда чету Зеленских, пусть строють Украину!
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