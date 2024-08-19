Мэр Львова высказался о трагических последствиях для ВСУ в Курской области

Андрей Садовый, мэр Львова, выразил Глубокое соболезнование в связи с гибелью украинских военнослужащих в ходе боевых действий на территории России выразил мэр Львова Андрей Садовый 18 августа на своей странице в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии