В Ватикане назвали тревожным снятие запретов на удары по России

Разрабатываемые НАТО планы разрешить Вооружённым силам Украины атаковать западным оружием объекты на российской территории представляют собой тревожную перспективу и могут привести к эскалации, заявил государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин на публичном мероприятии в Милане.