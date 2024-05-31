В Ватикане назвали тревожным снятие запретов на удары по России

Разрабатываемые НАТО планы разрешить Вооружённым силам Украины атаковать западным оружием объекты на российской территории представляют собой тревожную перспективу и могут привести к эскалации, заявил государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин на публичном мероприятии в Милане.
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