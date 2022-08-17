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Сотрудников нижегородского отделения РЖД осудят за мошенничество на 1,4 млн рублей

Сотрудников нижегородского отделения РЖД осудят за мошенничество на 1,4 млн рублей

По информации СК, нижегородцы фиктивно взяли на должность водителя своего знакомого. Расходы по данной услуге оплачивало местное отделение РЖД еще с 2020 года, однако автомобиль, на котором якобы совершались поездки, все это время был неисправен.

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