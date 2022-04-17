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НБА. Плей-офф. «Майами» примет «Атланту», «Бостон» сразится с «Бруклином» и другие матчи

В воскресенье, 17 апреля, стартуют еще четыре серии первого раунда плей-офф НБА сезона-2021/22. В первом матче игрового дня «Майами» примет на своей площадке «Атланту».

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