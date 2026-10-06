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"Реабилитация" продолжалась и ночью: сводка ударов ВС и ВКС РФ по Украине к этому часу

"Реабилитация" продолжалась и ночью: сводка ударов ВС и ВКС РФ по Украине к этому часу

Российская армия и ночью продолжала атаковать цели в различных регионах Украины. Передаём сводку на 7:30 мск 6 октября по сообщениям украинских источников, телеграм-канала Украина.

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