ЦифраДня 245 спортивных объектов построили и отремонтировали в Ивановской области за пять лет

#ЦифраДня 245 спортивных объектов построили и отремонтировали в Ивановской области за пять летВ их числе – 7 больших спорткомплексов: Дворец игровых видов спорта, ФОКи с бассейнами в Родниках и Кинешме, ледовая арена в Иванове и др.