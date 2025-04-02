НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

От трамповских пошлин на алюминий взлетят цены на видеокарты и ПК-корпуса Не...

От трамповских пошлин на алюминий взлетят цены на видеокарты и ПК-корпуса Не...

От трамповских пошлин на алюминий взлетят цены на видеокарты и ПК-корпусаНедавнее введение президентом США Дональдом Трампом (Donald Trump) 25-процентных пошлин на импорт алюминия вызвало обеспокоенность в отрасли компьютерного оборудования, особенно в связи с потенциальным ростом цен на видеокарты и корпуса для настольных ПК.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх