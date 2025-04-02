От трамповских пошлин на алюминий взлетят цены на видеокарты и ПК-корпуса Не...

От трамповских пошлин на алюминий взлетят цены на видеокарты и ПК-корпусаНедавнее введение президентом США Дональдом Трампом (Donald Trump) 25-процентных пошлин на импорт алюминия вызвало обеспокоенность в отрасли компьютерного оборудования, особенно в связи с потенциальным ростом цен на видеокарты и корпуса для настольных ПК.