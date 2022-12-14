DJ: Атомные подлодки ВМС США и Великобритании послали России сигнал из Северной Атлантики

В Северной Атлантике были замечены в редкой фотосессии две атомных подлодки США и Великобритании, которые несли на своем борту ядерные ракеты Trident, сообщает информационный портал EADaily, ссылаясь на британское онлайн-издание Defense Journal.
В Северной Атлантике были замечены в редкой фотосессии две атомных подлодки США и Великобритании, которые несли на своем борту ядерные ракеты Trident, сообщает информационный портал EADaily, ссылаясь на британское онлайн-издание Defense Journal.
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