Новосибирцам создали карту истории с маршрутом «Дорогами войны»

В Новосибирской области представили научно-справочную карту с историческими вехами и мемориальными объектами региона, предназначенную прежде всего для школ и вузов.
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