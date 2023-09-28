Если дёрнется-не будет Америки!

Есть люди-легенды, люди, которые делали историю нашей страны. Андрей Фёдорович Дунаев был одним из тех, кто летал в Форос освобождать Горбачева в 1991 году, в 1993 был одним из защитников Белого дома, за что потом находился под следствием.