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СССР-Россия

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Если дёрнется-не будет Америки!

Если дёрнется-не будет Америки!

Есть люди-легенды, люди, которые делали историю нашей страны. Андрей Фёдорович Дунаев был одним из тех, кто летал в Форос освобождать Горбачева в 1991 году, в 1993 был одним из защитников Белого дома, за что потом находился под следствием.

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Комментарии
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Boris Max
Ну жаль от ЦАРЬГРАДА эта инфа... веры нет!
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7 час.
Boris Max
А почему не Америку? корень зла там!
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7 час.
Сергей Гуляренко
Чистая экономия, на всю ВеликоБреханию 1 СаРмаТ - это с запасом.
Ответить
5 час.

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