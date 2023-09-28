Есть люди-легенды, люди, которые делали историю нашей страны. Андрей Фёдорович Дунаев был одним из тех, кто летал в Форос освобождать Горбачева в 1991 году, в 1993 был одним из защитников Белого дома, за что потом находился под следствием.
Если дёрнется-не будет Америки!
Комментарии
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Boris Max
Ну жаль от ЦАРЬГРАДА эта инфа... веры нет!
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7 час.
Boris Max
А почему не Америку? корень зла там!
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7 час.
Сергей Гуляренко
Чистая экономия, на всю ВеликоБреханию 1 СаРмаТ - это с запасом.
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5 час.
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