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Путин удивился, что Герой России попросил танк Т-90, а не отпуск

Путин удивился, что Герой России попросил танк Т-90, а не отпуск

Президент России Владимир Путин был удивлен и восхищен поступком российского бойца, который во время общения с главой государства после церемонии награждения в Кремле попросил дать экипажу танк Т-90, а также награду для своего командира.

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