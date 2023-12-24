Путин удивился, что Герой России попросил танк Т-90, а не отпуск

Президент России Владимир Путин был удивлен и восхищен поступком российского бойца, который во время общения с главой государства после церемонии награждения в Кремле попросил дать экипажу танк Т-90, а также награду для своего командира.
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