Вопреки распространённому мнению китайский фронтовой бомбардировщик Н-5 не являлся полной копией советского Ил-28 и содержал ряд оригинальных деталей и узлов, разработанных в КНР.
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