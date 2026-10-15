16 октября отмечается несколько крупных международных, профессиональных и народных праздников. В этот день во всем мире празднуют Всемирный день хлеба, Всемирный день продовольствия и День шефа (босса), а медицинское сообщество отмечает Всемирный день анестезиолога.
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