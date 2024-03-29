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Daily Mail: Меган Маркл нашла новый способ заработать

Daily Mail: Меган Маркл нашла новый способ заработать

Известная американская актриса Меган Маркл нашла новый способ заработать, сообщает Daily Mail. По данным издания, недавно 42-летняя супруга принца Гарри подала заявку на регистрацию бренда American Riviera Orchard, который занимается производством товаров для дома, садового инвентаря, напитков, продуктов и специй.

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