Система ПВО Российской Федерации сбила в воздушном пространстве Белгородской области шесть ракет «Точка-У» и шесть ракет «Ольха».
ПВО сбила над Белгородской областью шесть ракет «Точка-У» и шесть ракет «Ольха»
Комментарии
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Юрий Кушнарев
это уже полномасштабная попытка удара по гражданским.Поэтому сопли по поводу размещения нацистких РСЗО среди кварталов г.Харькова ,что не предполагает согласно путинской доктрине полноценного ответа,пусть остаются на совести этих миротворцев. Уничтожать нужно везде,где обнаружат.И хватит выть,что они только этого и ждут. Это такая же муть,как и сказка о братском народе - только лишние жертвы среди мирных людей и военных.
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