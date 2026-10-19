МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что не будет комментировать возможный переход на новую должность до указа главы государства.
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