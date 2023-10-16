Vision Pro станет дешевле. В два раза

Apple работает над удешевлением гарнитуры Vision Pro нового поколенияКомпания Apple уделяет первостепенное внимание разработке более дешевой версии гарнитуры Vision Pro, даже готовясь к выпуску первой модели Vision Pro в начале следующего года.
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