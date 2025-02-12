За неделю ОРВИ и гриппом заболели 33 тысячи человек

За прошлую неделю в Свердловской области зарегистрировано 33 тысячи случаев заболевания острыми респираторными инфекциями, что на 14,1% выше уровня прошлой недели и на 18,8% ниже среднего многолетнего уровня.
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