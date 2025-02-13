Охрана, отмена! Две прокуратуры будут ликвидированы, а другая создана

Антикоррупционная прокуратура (PA) и Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) будут ликвидированы, а вместо них будет создана Прокуратура по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (PACCO).
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