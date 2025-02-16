Минздрав упрощает прикрепление к поликлинике: новые правила с 1 сентября Татьяна СергееваМинздрав расширяет цифровые возможности для пациентов: прикрепление к поликлинике через «Госуслуги» станет доступно по всей России Минздрав России готовит масштабное обновление, которое значительно упростит жизнь миллионам граждан.
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