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    Зелннский ещё в первые дни мог ВСУ убратт и этого бы не было!Украина готовится...
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Минздрав упрощает прикрепление к поликлинике: новые правила с 1 сентября

Минздрав упрощает прикрепление к поликлинике: новые правила с 1 сентября

Минздрав упрощает прикрепление к поликлинике: новые правила с 1 сентября Татьяна СергееваМинздрав расширяет цифровые возможности для пациентов: прикрепление к поликлинике через «Госуслуги» станет доступно по всей России Минздрав России готовит масштабное обновление, которое значительно упростит жизнь миллионам граждан.

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