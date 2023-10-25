Отводил вчера сына на тренировку, шли, беседовали как обычно о том, что волнует парнишку 10 лет - игры там разные, стрелялки, машины, видеоролики и т.
Десятилетний сын спросил отца: "Пап, а что будет, если Сталин вернётся?"
Комментарии
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Александр Батт
На рынке два дурака. Один продает, другой покупает. Не надо быть лохом. А если лохонулся, то нечего на других пенять.
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4 час.
Александр Батт
Но акции-то рабочим предприятий выдали бесплатно. Не надо было их продавать. Кто скупил эти акции, тот и стал олигархом.
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4 час.
Александр Попов
Надо было платить за работу, тогда бы акции продавать не пришлось.
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3 час.
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