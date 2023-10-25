Десятилетний сын спросил отца: "Пап, а что будет, если Сталин вернётся?"

Александр Батт На рынке два дурака. Один продает, другой покупает. Не надо быть лохом. А если лохонулся, то нечего на других пенять.

Александр Батт Но акции-то рабочим предприятий выдали бесплатно. Не надо было их продавать. Кто скупил эти акции, тот и стал олигархом.