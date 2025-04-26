Международный фестиваль медиаискусства INTERVALS в Нижнем Новгороде в день открытия посетило около 80 тысяч человек

Восьмой фестиваль мультимедийного искусства INTERVALS 2025 стартовал в Нижнем Новгороде 24 апреля. В первый день медиавыставка начала свою работу в полдень и продолжалась до 23 часов, сначала гости смогли посмотреть внутренние пространства, а в вечернее время – уличные площадки.