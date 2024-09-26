Жена Владимира Зеленского Елена в своем Telegram-канале потребовала вернуть Украине российских художников.
Жена Зеленского предложила дерзкий план против России
Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
нет, Светлана ,ебанутая ! Уж извините за ненормативную лексику ,но более точного определения ей не дать !
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10 час.
Константин Самарин
"Чем-бы дитё ни тешилось, лищь-бы не вешалось"... Но, в данном случае, мыло и веревка пришлись-бы лучше, меньше стало-бы клинических дебилов.
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8 час.
ГМ
Георгий Михалев
Занималась бы лучше развитием помидорно-баночного ПВО.
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6 час.
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