Газета Труд

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Это русские картины, это родина моя

Это русские картины, это родина моя

Калининградский Кафедральный собор уникален не только своими семивековыми традициями, историей разрушения от английских бомб во Вторую мировую войну и последующего возрождения совместными усилиями российских энтузиастов и их друзей во всем мире.

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