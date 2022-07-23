Это русские картины, это родина моя

Калининградский Кафедральный собор уникален не только своими семивековыми традициями, историей разрушения от английских бомб во Вторую мировую войну и последующего возрождения совместными усилиями российских энтузиастов и их друзей во всем мире.
Калининградский Кафедральный собор уникален не только своими семивековыми традициями, историей разрушения от английских бомб во Вторую мировую войну и последующего возрождения совместными усилиями российских энтузиастов и их друзей во всем мире.
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