Воробьев и Новак запустили головной газораспределительный пункт в Королеве

РИАМО - 27 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и зампред правительства РФ Александр Новак по видеоконференцсвязи в День энергетики на подмосковном стенде выставки-форума «Россия» запустили головной газораспределительный пункт «Самаровка» в Королеве, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.