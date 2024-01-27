Воробьев и Новак запустили головной газораспределительный пункт в Королеве

РИАМО - 27 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и зампред правительства РФ Александр Новак по видеоконференцсвязи в День энергетики на подмосковном стенде выставки-форума «Россия» запустили головной газораспределительный пункт «Самаровка» в Королеве, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.
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