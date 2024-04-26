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Мост мостом, но мы тоже ждем ATACMS

Мост мостом, но мы тоже ждем ATACMS

 Сегодня 12K прочитали Итак, 61 миллиард долларов щедрой рукой Палата представителей Конгресса США решила выделить Украине.

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