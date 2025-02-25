Влетел в «бочину» и скрылся: во Владивостоке ищут горе-водителя Mercedes

В пятницу, 21 февраля, во Владивостоке на улице Всеволода Сибирцева, 59, произошло ДТП. Серый Mercedes C-class (A205) без номеров вылетел боком со светофора, врезался в Toyota Passo и скрылся, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на службу аварийных комиссаров «СфераДТП».
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