Российским водителям сообщили радостную новость по штрафам с камер. Директор Института исследования проблем современной политики, Антон Орлов, предложил изменение в системе скидок на штрафы, вынесенные ГИБДД.
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