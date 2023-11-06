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ИСЗФ: ученые ошиблись в оценке мощности магнитной бури 5 ноября

ИСЗФ: ученые ошиблись в оценке мощности магнитной бури 5 ноября

Ученые лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН ошиблись в оценке мощности магнитной бури, накрывшей планету 5 ноября.

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