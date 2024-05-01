Nvidia напоминает, что у многих из нас уже давно имеются Premium AI PC. Компания говорит, что GPU намного производительнее NPU в вычислениях ИИ

Рынок ПК сейчас активно разворачивается в сторону искусственного интеллекта. Производители активно используют название AI PC, подразумевая под ним компьютеры, которые основаны на процессорах с выделенным блоком NPU.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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