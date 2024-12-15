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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Куин Снайдер: «Постоянство в соревновательности поможет нам построить свою идентичность»

«Хоукс» дошли до полуфинала, но уступили «Милуоки» в матче за право представлять Восток. «Главной историей этого турнира для меня стало то, как мы соревновались, постоянство в этой области является важнейшей частью построения нашей идентичности.

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