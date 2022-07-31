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Бобровский провел мастер-классы для вратарей академии СКА: «Ребятам интересно, глаза горят. Меня это тоже заряжает»

Бобровский провел мастер-классы для вратарей академии СКА: «Ребятам интересно, глаза горят. Меня это тоже заряжает»

Сергей Бобровский провел мастер-классы для вратарей академии СКА. Участие в занятиях приняли воспитанники Академии СКА юниорской и младшей возрастной категорий.

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