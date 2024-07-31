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Владелица Wildberries Татьяна Бакальчук подала в суд на мужа

Владелица Wildberries Татьяна Бакальчук подала в суд на мужа

Громкий разлад в семье самой богатой женщины России продолжает набирать обороты.Татьяна Бакальчук, которая является владелицей крупнейшего маркетплейса Wildberries, в своем Telegram-канале подтвердила, что подала в суд на развод с мужем.

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