В День Победы Дмитровскую башню Нижегородского кремля украсит световое шоу

История Нижнего Новгорода в годы Великой Отечественной войны оживет благодаря 3D-мэппингу.9 мая, в связи с 79-й годовщиной Великой Победы, на фасаде Дмитриевской башни Нижегородского кремля состоится специальное аудиовизуальное световое представление.
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