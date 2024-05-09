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В День Победы Дмитровскую башню Нижегородского кремля украсит световое шоу

В День Победы Дмитровскую башню Нижегородского кремля украсит световое шоу

История Нижнего Новгорода в годы Великой Отечественной войны оживет благодаря 3D-мэппингу.9 мая, в связи с 79-й годовщиной Великой Победы, на фасаде Дмитриевской башни Нижегородского кремля состоится специальное аудиовизуальное световое представление.

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