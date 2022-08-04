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При обстреле поселка Климово в Брянской области пострадали два человека

РЯЗАНЬ, 4 авг – РИА Новости. Два человека пострадали при обстреле поселка Климово Брянской области: пострадавший мужчина отпущен домой, женщина находится в медицинском учреждении, сообщили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе района.

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