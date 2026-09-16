Защита Дмитрия Вислобокова просит изменить квалификацию обвинения

Защита коммерческого директора ООО «Нармяспром» Дмитрия Вислобокова просит переквалифицировать предъявленное ему обвинение по делу о поставках тушёнки в зону СВО.
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