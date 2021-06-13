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Американские СМИ: Байден покажет Путину, что он жестче Трампа: события ночи 12 июня

Американские СМИ: Байден покажет Путину, что он жестче Трампа: события ночи 12 июня

Вашингтон по итогам предстоящей встречи президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина прежде всего рассчитывает показать жесткий подход, отличный от того, который ранее продемонстрировал предыдущий американский лидер Дональд Трамп.

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