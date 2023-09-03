"Может, Киев?": Генерал предложил сменить столицу после победы в СВО

ИИ Игорь Исляев Да уж " шапками кидаться" мы не разучились.

Понять и простить Соболеву в Думе заняться нечем. То он побрить всех хотел на СВО, то Вагнер ему поперёк горла, и тд. Дедушка генерал, остыл бы уже...