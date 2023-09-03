И тут же сделал оговорку 02 сентября 2023г. - VRUBCOVSKE.RU. Генерал-лейтенант в отставке, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев предложил после победы в СВО перенести столицу России в Киев.
"Может, Киев?": Генерал предложил сменить столицу после победы в СВО
Комментарии
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ИИ
Игорь Исляев
Да уж " шапками кидаться" мы не разучились.
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15 час.
Понять и простить
Соболеву в Думе заняться нечем. То он побрить всех хотел на СВО, то Вагнер ему поперёк горла, и тд. Дедушка генерал, остыл бы уже...
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7 час.
Поль Меерсон
Киев слишком близко к западным границам и уязвим. Лучше уж, как Иоанн Васильевич IV Грозный собирался - в Вологду.
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5 час.
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