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"Может, Киев?": Генерал предложил сменить столицу после победы в СВО

И тут же сделал оговорку 02 сентября 2023г. - VRUBCOVSKE.RU. Генерал-лейтенант в отставке, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев предложил после победы в СВО перенести столицу России в Киев.

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Игорь Исляев
Да уж &quot; шапками кидаться&quot; мы не разучились.
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15 час.
Понять и простить
Соболеву в Думе заняться нечем. То он побрить всех хотел на СВО, то Вагнер ему поперёк горла, и тд. Дедушка генерал, остыл бы уже...
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7 час.
Поль Меерсон
Киев слишком близко к западным границам и уязвим. Лучше уж, как Иоанн Васильевич IV Грозный собирался - в Вологду.
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5 час.

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