Сегодня власти и жители Украины созрели для того, чтобы наступил мир, в провокации действующего украинского лидера Владимира Зеленского уже никто не верит, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
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