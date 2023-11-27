Концерт памяти Александра Градского пройдет в Петрозаводске

8 декабря в Петрозаводске пройдет концерт “Голоса Градского” (12+). Уход заслуженного деятеля искусств, народного артиста Российской Федерации Александра Градского стал потрясением не только для российской эстрады, но и для жителей страны нескольких поколений.
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